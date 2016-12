Bereit für das extreme Abenteuer?

11.12.2016, 19:08 Uhr

Am 27. Jänner startet die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour, die sich innerhalb kurzer Zeit zur größten Winter-Extremveranstaltung Österreichs entwickelt hat. Tatsächlich ist aus einer privaten Initiative in den letzten 5 Jahren eine große Bewegung entstanden. Waren es anfänglich kaum 60 Personen, die den Weg zum Weg ihres Lebens machten, so waren es 2016 rund 1800 Pilgergeher, Weitwanderer, Extremsportler, Freizeitsportler und Bewegungsstarter, Frauen und Männer aus allen Regionen und vielen Nationen, die das Abenteuer rund um den Neusiedler See gesucht und offenbar gefunden haben. Unter dem Bannerslogan „LIVE LOVE MOVE“ werden sich im winterlichen Burgenland zur kommenden Neuauflage der Extremtour wieder tausende „Grenzgänger“ einfinden, um die Grenzen der körperlichen und mentalen Belastbarkeit zu überwinden.27. – 28. Jänner 20173 Startorte: Oggau, Apetlon und Podersdorf3 Trails: Originaltrail 120 KM, Finaltrail 60 KM und 224 Meilen Lakemania Trail 360 KM3 Disziplinen: Gehen/Laufen/Radfahren