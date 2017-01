2017 führt uns zwischen „Himmel und Hölle"!

Innsbruck : Villa Blanka |

„Alles inklusiv" heißt es wieder beim Ball-for-all 2017! Alle Gäste mit und ohne Behinderungen sind herzlich willkommen – mit Kostüm oder auch ohne. Am 18. Februar eröffnet ab 20.30 Marc Pircher* mit dem Song „7 Sünden" den B4ALL. Zu den himmlischen Klängen von Make up wird dann im großen Saal getanzt, während eine höllische Disco im kleinen Saal zum Besuch einlädt.



Eine Feuershow im Garten der Villa Blanka ist der Höhepunkt des B4ALL 2017. Durch eine himmlisch-sündige Ballnacht führen die Moderator_innen Sabine Karrer vom Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol sowie der Poetry-Slammer Stefan Abermann.



Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei Ö-Ticket am Burggraben 3 in Innsbruck und an allen anderen Vorverkaufsstellen erhältlich, Tischreservierungen nimmt die TAfIE-Geschäftsstelle in Wattens unter sekretariat@tafie.at oder 05224/55 6 38 entgegen.



Von 22:30 bis 2:00 bringt Sie ein Shuttlebus zu Terminal und Bahnhof.

Legen Sie ihr Engelskleid bereit und packen Sie die Teufelshörner aus, wir freuen uns auf Sie beim

2017!

Mit freundlichen Grüßen

TAfIE and friends



*Wir bedanken uns herzlich bei Marc Pircher für den unentgeltlichen Auftritt und bei unseren Sponsor_innen



Die Veranstalter_innen:

Blinden- und Sehbehindertenverband Tirol, Integration Tirol, Impulse Völs, Lebenshilfe Tirol, MOHI, Selbstbestimmt-Leben, TAfIE, Tiroler Landesverband der Gehörlosen, Verein IWO, Verein W.I.R., Verein v-OHR-laut



Rückfragen beantworten gerne: Renate Krammer-Stark derball@tafie.at 0650-3603639 oder Ulli Schindl-Helldrichulli.schindl-helldrich@tafie.at 0676-845556-13