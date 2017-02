47. EUROANTIK Messe Innsbruck vom 31.März-02.April 2017

AT

Messe Innsbruck Halle B , Ingenieur-Etzel-Straße , 6020 Innsbruck AT

Seit mittlerweile 25 Jahren beeindruckt die Qualität und Beständigkeit der Euroantik Besucher und Aussteller gleichermaßen. Zweimal im Jahr genießen Kunst- und Antiquitätenliebhaber aus dem In- und Ausland dieses besondere Flair sowie das vielfältige Angebot in Innsbruck. Auch zahlreiche Händler, national wie international, besuchen regelmäßig Österreichs größte Antiquitätenmesse.

Sonder-Ausstellung auf der Euroantik vom 31.März-02.April 2017:



Oldtimer und Youngtimer Verkaufsausstellung





Auf Ihren Besuch bei der 47. Euroantik vom 31.03.-02.04.2017 in der Messe Innsbruck freuen sich das Team der Zeitlos Handel & Veranstaltungen.