AK Infoabend zu aktuellen Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich in Innsbruck

Innsbruck : Arbeiterkammer |

Wer sich für Ausbildungen im Gesundheits- und Sozialbereich interessiert, dem hilft die AK mit dem kostenlosen Infoabend am Donnerstag, 2. Februar, in Innsbruck. Experten informieren über die unterschiedlichen Möglichkeiten. Am besten gleich anmelden! Das Ausbildungs- und Studienangebot im Gesundheits- und Sozialbereich in Tirol ist vielfältig. Einen Überblick bekommen Interessierte beim kostenlosen Infoabend „Alles zu Gesundheitsberufen“ am Donnerstag, 2. Februar, um 19 Uhr in der AK Innsbruck, Maximilianstraße 7.

Expertinnen und Experten der Tiroler Bildungseinrichtungen informieren unter anderem über Pflege(fach)assistenz sowie Dipl. Gesundheits- und Krankenpflege; Dipl. Sozialbetreuungsberufe mit den Fachrichtungen Alten-, Familien-, Behindertenarbeit oder Behindertenbegleitung sowie Bachelorstudien wie Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Radiologietechnologie oder Hebamme.

Gleich anmelden unter 0800/22 55 22 – 1515 oder bildung@ak-tirol.com