„Alle Jahre wieder!“ Sexuelle Belästigung auf betrieblichen Weihnachtsfeiern

Alle Jahre wieder... kommt es auf betrieblichen Weihnachtsfeiern zu sexuellen Belästigungen. Anzügliche Witze, unerwünschte Komplimente und Berührungen, die von den Betroffenen als unangenehm empfundenen werden, sind leider oft unerwünschte Begleiterscheinungen von zu viel Alkohol und lockerer Stimmung.

Wo liegt die Grenze zwischen Flirt und sexueller Belästigung? Muss ich mich wehren? Soll ich eingreifen? Wie kann ich die betroffene Person unterstützen? Welche (rechtlichen) Möglichkeiten haben Belästigte und welche Pflichten hat der/die Arbeitgeber/in? All diese Fragen werden wir in einer gemütlichen Runde gemeinsam besprechen und einen Einblick in den Handlungsspielraum bekommen. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Kommen, vor allem auch von Männern, da wir nur gemeinsam die Realität verändern können!



12. Dezember 2016 um 18:00 Uhr

ÖGB-Haus, 7. Stock, Südtiroler Platz 14-16 Innsbruck