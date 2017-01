Allgi von Sentinel Sound Live am 3.Februar Weekender Club, Innsbruck

Pirate Movie Production & Invasion Sound presentsPirate Bashemnt (Air&Style Afterparty)mit ALLGI (Sentinel Sound), Dj Cleo (Kenya) und Invasion SoundReggae, Dancehall & Hip Hop03.02.2017 22:00Wir freuen uns ALLGI, der Selecta und Mc von Sentinel Sound im Weekender begrüßen zu dürfen. Sentinel Sound ist ein im Jahre 1999 gegründetes Reggae & Dancehall Soundsystem aus Stuttgart, welches durch den Gewinn der Soundsystem-Weltmeisterschaft 2005 in New York als das international erfolgreichste Soundsystem aus Deutschland gilt. 2010 wurde Sentinel in Jamaika Vizeweltmeister. Neben wenigen anderen Soundsystems kann Sentinel der Verdienst des Aufbaus einer Reggae & Dancehall Szene in Deutschland und Europa anerkannt werden. Für die Jahre 2005, 2010, 2011 und 2012 wurde Sentinel von der Zeitschrift Riddim als "bestes nationales Soundsystem" gewählt. Support kommt diesmal von einem Special Guest direkt aus Nairobi, Kenia Selecta Cleo vom Outha Road Sound und eurem local favorite Invasion Sound.Proudly supported by Burton Store Innsbruck, Tobis Travel Solutions & X-DoubleLinks: