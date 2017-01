Bauernbundball-Gewinnspiel: Bezirksblätter suchen hübsche Trachtenpärchen

19.01.2017, 17:20 Uhr

Ganz Tirol trifft sich am Bauernbundball

Der größte Ball Westösterreichs findet heuer am 10. Februar im Innsbrucker Congress statt – erwartet werden wieder über 5000 Besucher



Tradition trifft Moderne



Vorverkauf



BEZIRKSBLÄTTER GEWINNSPIEL

Das Ballhighlight des Jahres steht vor der Tür und das lange Warten hat nun endlich ein Ende – der Kartenvorverkauf für das Ballhighlight des Jahres ist bereits voll im Gange. Tradition und Moderne treffen sich am 10. Februar 2017 beim Bauernbundball im Innsbrucker Congress. Der größte Ball Westösterreichs kann nicht nur mit vielen Ballbesuchern aus Nah und Fern punkten, sondern auch mit verschiedensten Musikgruppen aus ganz Tirol.Die Ehre, den diesjährigen Ball mit dem Auftanz zu eröffnen, haben 60 Paare der Jungbauernschaft/Landjugend Bezirk Kitzbühel um 20.30 Uhr in der Dogana. Bis 23.30 Uhr werden dann „die Goldrieder" die Gäste in der Dogana weiter unterhalten. Bei der traditionellen Mitternachtseinlage werden heuer die Absamer Matschgerer echtes Tiroler Fasnachtsbrauchtum präsentieren.Im Anschluss sorgen dann die „Zillertaler Mander" für Partystimmung bis in die frühen Morgenstunden.Vorverkaufskarten um 19 Euro bzw. 28 Euro mit Sitzplatzreservierung (in der Dogana, Dogana Loge, im Saal Tirol und im Saal Innsbruck) gibt es beim Tiroler Bauernbund, Brixner Straße 1, 1. Stock, in Innsbruck, Tel. 0512/59 900-57 oder E-Mail: ball@tiroler-bauernbund.at.