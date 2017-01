BRG APP öffnet seine Türen für Info-Tag

Am Samstag, den 28.01.2017, öffnet von 9 bis 12 Uhr das Innsbrucker Bundesrealgymnasium Adolf-Pichler-Platz (BRG APP) seine Türen für einen spannenden und umfangreichen Informations-Tag für SchülerInnen und Eltern. „Interessierte Eltern und SchülerInnen sind herzlich eingeladen, die Präsentationen der Fächer, der Inhalte und der besonderen Leistungen unserer Schule zu besuchen“, sagt der neue Direktor des BRG-APP, Mag. Walter Nigg.

„Unsere Schule ist ‚das’ Realgymnasium in Innsbruck. Wir sind ein zentraler Ort der Bildung mit einem Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften und der musischen Ausbildung in den Unter- und Oberstufen. Unser Ziel ist die Schaffung der bestmöglichen Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Bei all unseren Bemühungen steht ein respektvolles Miteinander immer im Vordergrund“, so Walter Nigg.Die Highlights9 Uhr: musikalisch umrahmte Eröffnunganschließend: Vorstellung der Schule durch Direktor Mag. Walter Nigg im Mediensaal (Wiederholung um 10.30 Uhr)Naturwissenschaften: Biologie, Chemie und Physik in den Spezialräumen der Schule mit Versuchen und PräsentationenMusikerziehung präsentiert sich in den Ursulinensälen der Musikschule der Stadt Innsbruck (!)Sprachen und Religion (im ersten Stock der Schule)Mathematik sowie Geographie und Geschichte (im zweiten Stock)Bildnerische Erziehung (mit einer Ausstellung im vierten Stock)Bewegung und Sport (in den Turnsälen)Theater (kurze Aufführungen im Mediensaal)Buddy- und Mediations-Projekt (im zweiten Stock)Philosophicum (im dritten Stock)Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür am Bundesrealgymnasium Innsbruck Adolf-Pichler-Platz gibt es im Internet unter www.brg-app.tsn.at. Telefonisch: 0512/584495.