BRG APP veranstaltet traditionelles Weihnachtskonzert

Zum traditionellen Weihnachtskonzert laden die Musikfachgruppe und Direktion des Bundesrealgymnasiums Innsbruck Adolf-Pichler-Platz (BRG APP) am Dienstag, den 20. Dezember 2016, 18.30 Uhr, in die Spitalskirche in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck.

Schülerinnen und Schüler der Musikklassen und die Vokal- und Instrumentalensembles des BRG APP bringen Musik zur Advent- und Weihnachtszeit in den sakralen Räumen der Kirche zu Gehör.

Der Bogen des Programms spannt sich von Musik der Renaissance („Gaudete“, „Christus natus est“) über alte Adventweisen wie „Es kommt ein Schiff geladen" und Barockmusik aus Italien für Streicher (Tomaso Albinoni) hin zu weihnachtlicher, alpenländischer Volksmusik. Eine Stunde voll mit besinnlicher Musik, die zum Entspannen und Loslassen in der "stillsten Zeit" des Jahres einlädt.Auf zahlreichen Besuch freuen sich die Vortragenden!Eintritt: Freiwillige Spenden.