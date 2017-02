Gastspiel Theater Carambolage im Theater praesentBettie, Mia und Lore sind auf der Damentoilette eines Flughafens, als ein herrenloser Koffer Terroralarm auslöst. Die Toilette wird großräumig abgeriegelt, der Flughafen evakuiert, und die drei bleiben hilflos in ihren Kabinen zurück. Eben einander noch völlig fremd, erwarten sie gemeinsam die Katastrophe. Freundinnen fürs Leben, egal wie kurz es sein mag. Aber der große Knall bleibt aus, die Sicherheitskräfte geben Entwarnung.Die drei Frauen sind nach diesem Erlebnis derart euphorisiert, dass sie das Glücksgefühl, überlebt zu haben, mit anderen Menschen teilen wollen. Also ziehen sie los und simulieren Anschläge in Diskotheken und Supermärkten – und schaffen damit einen neuen Trend. Ihre „Adventure Games“ sind plötzlich so gefragt, dass die drei sogar von der Regierung angeheuert werden, um für Aufschwung im Land zu sorgen. Bald müssen sie jedoch feststellen, dass sich Angst leichter verkaufen lässt als Glück.Laura Naumanns „Demut vor deinen Taten Baby“ zeigt ein zum totlachen komisches Portrait einer durch Sinnsuche und Selbstfindung bestimmten Gesellschaft. Im rasenden Showdown der Hautfiguren stellt sich die Frage: was macht unser glitzerndes Wohlstandsleben denn eigentlich sinnvoll?

MIT Brigitte Knapp, Margot Mayrhofer, Marlies UntersteinerREGIE Eva KuenAUSSTATTUNG Katja BottegalSOUNDS Tonstube Martin NiedermairFOTO Tiberio SorvilloAM 9. und 10. Februar 2017 jeweils um 20 Uhr im Theater praesentKARTEN www.theater-praesent.at, info@theater-praesent.at oder 0650 6436036PREISE € 16,- / € 12,- (ermäßigt)