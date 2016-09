Der Oktober beginnt...

01.10.2016, 08:17 Uhr

Aber keine Sorge, bis zu den kalten Tagen voller Eis und Schnee dauert es noch eine ganze Weile.Selbst wenn die Nächte jetzt immer länger werden und Schals, Pullover und Jacken vom schicken Modeaccessoire zur Notwendigkeit mutieren: Dieser Monat ist dennoch nicht das Ende der schönen Zeit.

Im Gegenteil, denn nicht umsonst wird der Oktober golden genannt. Die kommenden Wochen haben eine schier unerschöpfliche Fülle an bunten Farben und dazu ein herrlich warmes Licht der tiefstehenden Sonne zu bieten, sind damit also vor allem für FotografInnen ein echtes Eldorado.Und selbst an Nebeltagen und bei Regenwetter sollte man sich raus ins Freie wagen. Nicht nur, weil die Bewegung an der frischen Herbstluft die Laune hebt, sondern auch, weil die Motive in einer Landschaft voller Schatten und Wolkenschwaden von ganz besonderem Zauber sind!Also: Auf geht´s, mit Vergnügen hinein in den Oktober und jeden einzelnen Tag genießen!