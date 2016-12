die 7 Todsünden oder die Hochzeit der Wetterfee

AT

, Feldstraße , 6020 Innsbruck AT

Westbahntheater Innsbruck , Feldstraße , 6020 Innsbruck AT

Innsbruck : Westbahntheater Innsbruck |

Der Theaterverein Theater-im-Team Innsbruck

zeigt seine sechste Produktion im Innsbrucker Westbahntheater.

Die unterhaltsame Komödie

„Die sieben Todsünden oder die Hochzeit der Wetterfee“

von Andreas Schmidt und Luci van Org

Zum Stück:

Anlässlich der eigentlich perfekt geplanten Traumhochzeit des Konzernerben Rex Reinmann mit Wetterfee Vanessa Schulte treffen sieben sehr

unterschiedliche Frauen auf der Damentoilette des dafür angemieteten Märchenschlosses zusammen. Denn es herrscht Ausnahmezustand. Die Braut hat sich kurz vor der Zeremonie in einer der WC-Kabinen eingeschlossen und sie lässt sich nicht dazu bewegen, wieder herauszukommen oder

wenigstens den Grund für ihr Verhalten zu äußern.

Eine Katastrophe - nicht nur, weil die Hochzeit im Begriff ist zu platzen. Auch deshalb, weil jede der Frauen ihr eigenes, schmutziges Geheimnis mit sich herumträgt, das durch den Eigensinn der Braut aufgedeckt zu werden droht. Je mehr die Zeit drängt, desto gnadenloser legen die sieben Heroinen ihre manikürten Finger in die Wunden der anderen - um gekonnt von den eigenen Verfehlungen abzulenken.

Doch vielleicht lassen sich die Abgründe zwischen den so unterschiedlichen Charakteren letzten Endes doch noch überwinden.

Denn nur wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein…

( Verlag: Jussenhofen & Fischer)