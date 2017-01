Die Kühne Bühne präsentiert "Zimmer 13"

Zimmer 13 ist das Sterbezimmer für junge Menschen in einem Krankenhaus. Tammy ist dort schon länger Patientin. Sie weiß genau, was auf sie zukommen wird und versucht mit ihrem Sarkasmus die Situation an sich abprallen zu lassen. Dann bekommt sie mit Chris eine neue "Mitbewohnerin". Chris geht davon aus, dass ihr Aufenthalt im Krankenhaus nur vorübergehend sein wird, denn weder ihre Eltern noch die Ärzte haben sie über ihren Zustand informiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten freunden sich die beiden an, doch dann...Später trifft Zoe als neue "Mitbewohnerin" ein. Mit ihrer Hilfe erfährt Chris endlich, was wirklich mit ihr los ist.

Weitere Termine:Fr. 03./ Do. 09. Februar um 09:00Fr. 03./ Sa. 04./ So. 05. und Fr. 10./ Sa. 11./ So. 12. Februar um 19:30Team:Regie: Priska Teran GomezRegieassistenz: Elisabeth KerschbaumerChris: Lara SchumacherTammy: Celina Teran GomezZoe: Michaela TuschSchwester Susanne: Vanessa EberharterEmma: Marlene Kohl (Jana Spiegl)Nele: Cosma Laner (Celina Teran Gomez)Bühnenbild: Johannes SchlackReservierung unterKuehnebuehne@gmail.com0677 61651067