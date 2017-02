einfach alltäglich: Über Gegenstände und ihre Geschichten

Unser Leben ist geprägt von gestalteten Gegenständen, die unser Alltagsleben durch ihre Funktionalität erleichtern und mit ihrer Ästhetik bereichern. Meist werden diese Objekte so selbstverständlich wahrgenommen und benutzt, dass ihr Wert und ihre Bedeutung erst in einer zweiten Lesung ersichtlich werden.Die Ausstellung "einfach alltäglich" versammelt etwa 200 derartige Gegenstände, zur Verfügung gestellt von rund 150 ArchitektInnen, GrafikerInnen, DesignerInnen, KünstlerInnen und TheoretikerInnen, die in den vergangenen zehn Jahren zum Programm des aut beigetragen haben. Ergänzt durch kurze, persönliche Texte bietet diese Phänomenologie des Alltäglichen einen Einblick in eine Welt von Alltagsgegenständen und kulturellen Hintergründen, der quer durch kreative Berufsfelder reicht.

Eine Ausstellung von aut. architektur und tirolÖffnungszeiten:Di – Fr 11.00 bis 18.00 UhrDo 11.00 bis 21.00 UhrSa 11.00 bis 17.00 Uhran Feiertagen geschlossenEintritt frei