Freiraum für Buchstabenbäckerinnen

Inklusiver Poetry Slam als Geburtstagsgeschenk zum 20erBildung für alle? Lebenslanges Lernen? Auch für Menschen mit Behinderungen? Ja, sicher! Seit 20 Jahren bietet das Projekt FreiRaum des Vereins „TAfIE“ in Wattens ein vielfältiges Kursprogramm an. Die Internet-Werkstatt und der Englisch-Kurs sind genauso Teil des beliebten Angebots wie die Ausgehgruppen, die FrauenRunde oder der MännerTreff. „Heutzutage sind Menschen mit Behinderungen vielfach ins Arbeitsleben integriert und wohnen auch selbständig. Was fehlt, ist das Zusammensein mit anderen Menschen mit und ohne Behinderungen in der Freizeit, da sind viele einsam“, sagt die GFin des Tafie, Ulli Schindl-Helldrich. Die Freizeit mit Gleichgesinnten zu verbringen ist aber ein Bedürfnis, das alle Menschen verbindet. „Das lange Bestehen von FreiRaum und die hohe Beliebtheit des Angebots sprechen für sich. Was wir uns zum Geburtstag wünschen, ist eine ausreichende öffentliche Finanzierung, das wäre schön!“, meint Ulli Schindl-Helldrich.

Am 28. Oktober wird jetzt aber erst einmal gefeiert – mit dem „Besonderen Bäckerei Poetry Slam“, bei dem sich Menschen mit Behinderung und Menschen, die glauben, sie hätten keine Behinderung, abwechselnd das Mikrofon in die Hand geben werden. Das Publikum wird staunen, welche Texte die Welt des Bühnenlichts erblicken werden!In einem Workshop mit Kabarettist und Poetry Slammer Markus Koschuh am 15. Oktober werden KlientInnen des TafiE-Projekts FreiRaum eigenständig Texte verfassen und bühnenfit machen, ehe es dann am 28. Oktober heißt: Bühne frei für den Besonderen Bäckerei Poetry Slam anlässlich 20 Jahre Freiraum!Besonderer Bäckerei Poetry Slam28. Oktober, 20:00 UhrKulturbackstube Die BäckereiDreiheiligenstrasse 21a in InnsbruckRückfragen gerne an:Renate (0650/3603639)Ulli (0676/84555613)Markus Koschuh (0650/9403009)