Gary Laowai & friends

DER DOKTOR & SEIN GESUNGENES EAST MEETS WEST.

GaryLaowai and Friends, Singer/Songwriter Gerhard Staudinger (in den 80er Jahren Sänger der legendären Band „Tintenfish“) mit einem speziellen Programm aus Liedern, entstanden während seines Aufenthaltes in China 1990-91.Diese Songs sind ein Brückenschlag zwischen Ost und West, westlicher Zugang zur Musik, vereint mit chinesischen Sprachbildern, chinesischen Texten. Ein spannendes Hörerlebnis.Gerhard Staudinger: vocals, guitarKaspar Singer : celloGerhard Hacker: saxesKarl Ecke: guitarMark Maier: bassKurt Wackernell: drumsKarten und weitere Infos: www.treibhaus.at