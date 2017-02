Gewinnspiel: 5 x 2 Karten für "Die Kuh Rosmarie"

16.02.2017, 15:27 Uhr

„Die Kuh Rosmarie“ im Theater Praesent ab 24.2.

Die unzufriedene Kuh Rosmarie zerstört durch ihre negative Besserwisserei die Bauernhofidylle. Der Bauer schreitet ein und schickt Rosmarie per Flugzeug nach Afrika. Endlich wieder Ruhe und Zufriedenheit. Kurz darauf stehen verschiedene Tiere aus Afrika vor der Hoftür. Sie erzählen, dass Rosmarie versucht, die Tiere in Afrika zu erziehen. Sie dürfen nicht mehr sich selbst sein, nicht mehr wild sein. Die Tiere bitten auf dem Bauernhof aufgenommen zu werden.Doch bald platzt der Bauernhof aus allen Nähten. Wieder schreitet der Bauer ein, fliegt mit den Tieren nach Afrika und holt Rosmarie zurück.Das Schwein interessiert sich sehr für Rosmaries Erlebnisse in Afrika. Die Kuh beginnt zu erzählen und alle Tiere hören begeistert zu.…Frei nach dem Bilderbuch Die Kuh Rosalinde von Frauke Nahrgang.

Kartenreservierung



Witzig, charmant und sehenswert, ab 4 Jahre. Die Premiere findet am 24. Februar im Theater Praesent statt, weitere Aufführungen: 25./26.2. und 3./4./5./10./11./12.3. jeweils um 17 Uhr.0699 819 41 574 oder kuehnebuehne@gmail.com