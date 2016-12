Gewinnspiel: 9 Genusspakte - Weihnachtlicher Genuss aus Tirol

07.12.2016, 00:01 Uhr

Warum nicht zu reichhaltigen und regionalen Weihnachtsgeschenken greifen?

Mitmachen und gewinnen Einfach am Ende dieses Beitrags auf Genusspaketen gewinnen! Einfach am Ende dieses Beitrags auf "Mitmachen" klicken und mit etwas Glück können Sie eines von neungewinnen!

Die Vielfalt von Lebensmitteln mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ bietet eine große Auswahl an wertvollen und edlen Erzeugnissen, die garantiert Freude und Genuss bereiten.

Bio-Knäckebrot

Hunk

+++ Gewinnspiel +++

Der gegenständliche, für den Teilnehmer unentgeltliche Wettbewerb wird von der Bezirksblätter Tirol GmbH, Eduard-Bodem-Gasse 6/2, 6020 Innsbruck, FN 54765m, (Betreiberin) veranstaltet. Die Betreiberin kann den Wettbewerb jederzeit abbrechen oder widerrufen. Der Gewinner wird per Los ermittelt. Der/Die ermittelte(n) Gewinner werden/wird ausschließlich über die im Rahmen der Registrierung bekannt gegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vom Gewinn verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für die Teilnahme am Wettbewerb gelten die Datenschutz- und Datennutzungsbestimmungen ( www.meinbezirk.at/ds ). Diese liegen in den Geschäftsstellen der Betreiberin auf und können zudem unter der genannten Internetadresse eingesehen und heruntergeladen werden.

Wer kennt und liebt es nicht – das knusprige Knacken beim Kauen eines Knäckebrotes? Das Bio-Knäckebrot ist ein köstlicher Snack für Zwischendurch, eine schmackhafte Brot-Alternative oder ein knackiger Begleiter zu Suppen und kalten Vorspeisen. Die Bäckerei Kostner in Mayrhofen stellt das Knäckebrot nach den strengen Bio-Richtlinien her und bezieht den Dinkel ausschließlich von heimischen Bauern. Das Bio-Knäckebrot ist in 3 köstlichen Geschmacksrichtungen bei MPREIS erhältlich: Natur, mit Sesam oder Tiroler Käse.Die Kunst der Bienen, Blütennektar oder Honigtau von Bäumen in herrlich süßen Blüten- oder Waldhonig zu verwandeln, sorgt seit jeher für Bewunderung.Für den Hunk mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ sammeln die fleißigen Bienen der heimischen Imker in den Wäldern und Wiesen Tirols feinen Honigtau sowie Blütennektar und veredeln ihn zu dieser ganz besonderen Köstlichkeit.Bis ein Glas Honig abgefüllt werden kann und in das Regal kommt, ist es ein weiter Weg: Die fleißigen Bienen fliegen auf die Wiese oder in den Wald, nehmen dort Honigtau oder Blütennektar auf und transportieren ihn in den Bienenstock. Die Stockbienen setzen dem süßlichen Saft wertvolle, bieneneigene Stoffe hinzu. Wenn der Honig den optimalen Wassergehalt erreicht hat, wird er in die Honigwaben gebracht und mit einer Wachsschicht überzogen. Nur Honig, der die strengen Qualitätsanforderungen erfüllt, bekommt das Gütesiegel ‚Qualität Tirol‘ und wird als Hunk abgefüllt.Der Hunk ist bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR erhältlich. Weitere Informationen und Produkte finden Sie unter AMTirol.at Die Agrarmarketing Tirol verlost neun Genusspakete mit Lebensmitteln mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“. Beantworten Sie folgende Frage:Zur Teilnahme am Gewinnspiel die Antwort bitte online am Ende dieses Beitrags eingeben odermit dem Kennwort „Knäckebrot“ einsenden. Teilnahme per Postkarte:Eduard-Bodem-Gasse 66020 Innsbruck