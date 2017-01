Hüttenkultur. Materielles Erbe und Alpines Erleben

30.01.2017, 17:02 Uhr

Innsbruck : aut. architektur und tirol | Freitag, 3. Februar 2017, 18:00 UhrFinissage mit Festvortrag von Bernhard Tschofen, Universität ZürichMit den Hütten hat sich der Alpinismus einen Ort geschaffen, an dem seine Vorstellungen vom Erleben der Berge ihren materiellen Ausdruck fanden und vor allem atmosphärisch erlebbar wurden. Der Vortrag rückt den Hüttenbau in das historische Netzwerk von Menschen, Bergen, Dingen und Bildern, das das kulturelle Gesamtphänomen Hütte ausmacht.

Dr. Bernhard Tschofen ist Professor für Populäre Kulturen an der Universität Zürich. Zu seinen Schwerpunkten in Forschung und Lehre gehören die Berührungsflächen von Alltags- und Wissenskulturen (in Tourismus, Kulturerbe und Museum) sowie raumkulturelle Fragen in Geschichte und Gegenwart.Anschließender Umtrunk und Besuch der AusstellungEintritt frei!Ort: Archiv für Baukunst / aut. architektur und tirol,Lois-Welzenbacher-Platz 1 (der Eingang ist auf der Rückseite des Gebäudes)