Kostenlose SNOWHOW Workshops Lawine

Unterstützt durch die Stadt Innsbruck und Sponsoren aus der Industrie geht SNOWHOW bereits seit 10 Jahren mit dem Thema Lawinen an die Schulen. Nun macht SNOWHOW mit der Freeride City Innsbruck gemeinsame Sache und bietet dort diesen Winter zwei kostenlose Workshops Lawine an. Obergurgl-Hochgurgl, das schon länger zu den SNOWHOW Spots zählt, hat neben dem SNOWHOW Kids‘ Day diesen Winter ebenfalls einen kostenlosen SNOWHOW Workshop Lawine im Programm und mit dem Workshop auf der Zugspitze startet die SNOWHOW Freeride Serie in die Saison 16/17.

Workshop auf der ZugspitzeWie bereits 2016 lädt die Bayrische Zugspitzbahn auch 2017 wieder zu einem kostenlosen Workshop. Treffpunkt ist am 14. Jänner um 09:00 Uhr auf der Terrasse des Restaurant Sonnalpin. In Gruppen von maximal 7 Teilnehmern geht es von dort dann ins Gelände. Ein SNOWHOW Berg- und Skiführer erklärt die Grundlagen, wie zum Beispiel die Planung eines Freeride- oder Tourentages und wie vernünftige Entscheidungen im Gelände getroffen werden.Workshops in der Freeride City InnsbruckAus der Nähe zur Stadt ist rund um die Skigebiete Nordkette, Axamer Lizum, Kühtai und Stubaier Gletscher die Freeride City Innsbruck geworden. Sie verbindet Schneesport pur sowie Powdersurfen mit urbanem Feeling, Nightlife und Shopping in der Stadt. Zwei kostenlose SNOWHOW Workshops ergänzen diesen Winter das Angebot der Freeride City Innsbruck. Bei den Theorievorträgen in der BASE FIVE in Innsbruck und den Praxistagen auf der Nordkette sowie in der Axamer Lizum können sich Powderfans wertvolle Infos über das richtige Verhalten abseits der markierten Pisten holen.Workshop in Obergurgl-HochgurglAls langjähriger Partner von SNOWHOW stellt Obergurgl-Hochgurgl nicht mehr nur die Freeride relevanten Daten zu Wetter-, Lawinen- und Schneesituation über die SNOWHOW App und die Powder-Suchmaschine zur Verfügung, sondern bietet mit dem SNOWHOW Kids’ Day in den Energieferien jährlich auch ein Highlight für alle jungen Parkfreaks. Am 28. Jänner 2017 sind die SNOWHOW Bergführer für einen Praxistag in Sachen Lawinen mit Interessierten im Ötztaler Skigebiet unterwegs.SNOWHOW FREERIDE: Workshops Lawine im Winter 16/1714.01.2017 09:00 Uhr Workshop Lawine – Praxistag auf der Zugspitze (Bayern)27.01.2017 18:00 Uhr Lawinenvortrag in der BASEFIVE in Innsbruck28.01.2017 09:00 Uhr Workshop Lawine - Praxistag auf der Nordkette Innsbruck28.01.2017 09:00 Uhr Workshop Lawine - Praxistag in Obergurgl-Hochgurgl03.02.2017 18:00 Uhr Lawinenvortrag in der BASEFIVE in Innsbruck04.02.2017 09:00 Uhr Workshop Lawine - Praxistag in der Axamer LizumInfos und Anmeldung: snowhow.info/freerideDie Plätze sind begrenzt. Liftkarten sind jeweils selbst zu organisieren.Mehr zu den SNOWHOW Workshops Lawine:Es geht um Lawinen, alpine Gefahren, Risikomanagement und natürlich Tiefschnee, denn der ist die Grundlage des weißen Vergnügens abseits der markierten Pisten. Dort lauern allerdings auch zahlreiche Gefahren, deren sich Skifahrer und Snowboarder bewußt sein müssen, wenn sie ins Abenteuer am Berg eintauchen. Bei SNOWHOW widmen sich staatlich geprüfte Berg- und Skiführer seit Jahren der Vermittlung von Verhaltensmaßnahmen und Strategien. Dabei kommen auch digitale Werkzeuge zum Einsatz. So wird zum Beispiel mittels eigener SNOWHOW Freeride App die Steilheit eines Hanges in Relation zur Lawinengefahrenstufe gebracht und dementsprechendes Verhalten gelehrt. Bei den kostenlosen SNOWHOW Workshops sprechen die SNOWHOW Bergführer gleichermaßen über klassische Lawinenkunde sowie über die sinnvolle Nutzung digitaler Instrumente im Bergsport.