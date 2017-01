MAUSGETÜFTELT - Experimentieren, lesen und illustrieren mit Nina Hammerle

AT

Die Illustratorin des neuen, lehrreichen Abenteuerbuchs "Mausgetüftelt" zu Gast in der Tyrolia! Nina Hammerle wohnt als freie Illustratorin mit ihrer rothaarigen Tochter und einem schwarz-weißen Hund neben einer grünen Wiese in Tirol und spielt bis heute am liebsten mit Farben, Papier und Buchstaben, mag schräge Gestalten und fast alles mit Flügeln, Fühlern Flossen und Füßen. Nur mit Anmeldung: brigitte.thaler@tyrolia.at



Samstag, 21. Januar 2017, 9.30 bis 11.00 Uhr

Tyrolia Innsbruck, Maria-Theresien-Straße 15