23.12.2016, 11:16 Uhr

Spar bietet Nachtskilauf um drei Euro - Mit Spar zur exklusiven Pistengaudi nach Hochzillertal. Jeden Freitag gibt es Carving-Genuss auf der „Stephan Eberharter Goldpiste“.

Um sensationelle drei Euro zum Nachtskifahren im Hochzillertal

Mit diesem tollen Angebot belohnt Spar seine Kundinnen und Kunden zum Start ins neue Jahr. Die Gutscheine für das exklusive Skivergnügen sind ab Montag 09. Jänner 2017, in allen 13 Spar-Supermärkten im Zillertal erhältlich. Darüber hinaus verlosen Hochzillertal und Spar zusätzlich 13 VIP-Pakete für einen unvergesslichen Skitag.

Spar-Gutscheine ab 9. Jänner 2017

Exklusives VIP-Paket zu gewinnen





Spar verschenkt Drei-Euro-Gutscheine für Nachtskifahren im Hochzillertal. (Foto: Spar)

Ski-Optimal Hochzillertal Kaltenbach zählt zu den beliebtesten und am meisten ausgezeichneten Skigebieten Tirols. Mit 89 Pistenkilometern und 40 Liftanlagen bietet das Skiresort im vorderen Zillertal seinen Gästen Wintervergnügen pur. Bestens präparierte Pisten und unberührte Tiefschneehänge findet man dort genauso wie anspruchsvolle Buckelpisten sowie einen großzügigen Funpark mit Naturhalfpipe. Zahlreiche Skihütten locken zum Einkehrschwung, allen voran die Kristallhütte sowie die höchstgelegene 5-Sterne-Hütte in den Alpen, die Wedelhütte.Jeden Freitag geht auf der „Stephan Eberharter Goldpiste“ der exklusive Nachtskilauf über die Bühne. Von 19.00 bis 22.00 Uhr geht es auf der fünf Kilometer langen, komplett beschneiten und beleuchteten Piste talwärts. Der Nachtskilauf in Ski-Optimal Hochzillertal Kaltenbach ist ein absoluter Geheimtipp. Bis 21.30 Uhr transportieren die Gondeln die Skibegeisterten auf den Berg. Anschließend geht es auf bestens präparierten Pisten im taghellen Flutlicht ins Tal. Dort warten zahlreiche Gelegenheiten zum Aprés Ski als Abschluss eines gelungenen Skiabends.Für dieses einmalige Skierlebnis verschenkt Spar in der Zeit von Montag, 9. Jänner, bis einschließlich Samstag, 14. Jänner 2017, an seine Kundinnen und Kunden jetzt Drei-Euro-Gutscheine. Diese sind exklusiv in allen 13 Spar-Supermärkten des Zillertals erhältlich. Mit dem Spar-Gutschein gibt es an den Kassen der Bergbahnen in Kaltenbach einen Skipass für den Nachtskilauf um sensationelle drei Euro. Die Gutscheine können ab Freitag, den 13.01.2017 eingelöst werden.„Tirol ist das Ski-Land Nummer 1. Viele Gäste und Einheimische nutzen jeden Winter das einmalige Angebot auf unseren Bergen. Gerade das Hochzillertal ist für seine topmodernen Anlagen und perfekt präparierten Pisten weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Spar-Kundinnen und Kunden dieses Angebot zu einem einmaligen Preis nutzen können“, freut sich Dr. Christof Rissbacher, Geschäftsführer von Spar Tirol und Salzburg, über die Kooperation.Damit nicht genug: Zusätzlich verlosen Ski-Optimal Hochzillertal Kaltenbach und Spar insgesamt 13 exklusive VIP-Pakete für einen unvergesslichen Skitag. Dieser beginnt mit reserviertem Parkplatz direkt bei den Kassen, Abholservice und eigener Zugang inklusive. Nach einem Champagner-Empfang geht es mit der VIP-BMW-Gondel ins Skizentrum auf 1.700 Meter. Nach den ersten Schwüngen auf den noch unverspurten Hängen wartet schließlich ein gemütlicher Frühstücksbrunch auf der Kristallhütte.