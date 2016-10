Nachtschicht Revival - The Original is back in Town

Sa, 15.10.16, 22:00 Uhr - Music Hall, Grabenweg 74, 6020 INNSBRUCKVon 2003-2007 war die Großraumdiskothek NACHTSCHICHT im Osten von Innsbruck aus der Veranstaltungsszene nicht mehr wegzudenken. Internationale Top-Acts wie GIGI D’AGOSTINO, BENNY BENASSI, GABRY PONTE, DJ TOMCRAFT und viele, viele mehr waren live on Stage. Tausende junge Leute strömten jedes Wochenende in die damals angesagteste Diskothek Tirols. Nun kehrt die Nachtschicht Innsbruck zu einem Gastspiel zurück in seine alte Heimat – die jetzige Eventlocation Music Hall.

Die Kult-Deejays von damals DJ BOOMBA, DJ ATOMIK,ANDY GARCIA und der beste MC aller Zeiten Mastervoice Lipm werden Euch in die Nachtschichtzeit zurückversetzen.DJ BOOMBADJ ATOMIKANDY GARCIAMASTERVOICE LIPMPARTYPICS NACHTSCHICHT INNSBRUCK 2003-2007Wer kann sich noch erinnern? Wer war dabei?VORVEKRAUF / TICKETSDer Vorverkauf wird dringend empfohlen! Tickets sind ab Montag, den 05. September 2016 in allen bekannten Ö-Ticket-Stellen,sowie in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen Tirols erhältlich!