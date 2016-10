"Once we had a dream" - Ein Stück über Schicksale, die Würde und Rechte der Kinder dieser Welt.

Novum InnsbruckPhilippinisches Musical-Drama14. Oktober 2016 um 19:30 Uhr, Einlass: 19,00 UhrOnce we had a dream erzählt die Geschichte philippinischer Kinder und berichtet von ihren Kämpfen und Enttäuschungen, Träumen und Hoffnungen. Die jungen SchauspielerInnen bringen in ihrem selbst verfassten Stück "Once we had a dream" die Schicksale vieler ihrer Altersgenossen auf die Bühne. Das Stück wird seit 2011 in wechselnden Besetzungen in Österreich und Deutschland in deutscher Sprache aufgeführt. Das Musical schildert authentisch die Lebensgeschichten der Jugendlichen und zeigt die Dimensionen von Umweltzerstörung, Armut, Kindesmissbrauch und Sextourismus. Dabei verharrt das Musical-Drama nicht einseitig in der beklemmenden Darstellung von Not und Gewalt und Missbrauch, sondern zeugt vom Lebenswillen und Mut, den kindlichen Sehnsüchten und den Stärken der Opfer und deutet Lösungsansätze an. Das Stück soll die Öffentlichkeit sensibilisieren, dass es ähnliche Fälle auch in Österreich gibt. Eine einzige Stimme zählt nicht viel. Wenn jedoch auf internationaler Ebene viele Stimmen im Kampf für eine bessere Welt erhoben werden, ist es ein Zeichen der Hoffnung - genau das schafft die Theatergruppe mit ihrem Musical-Drama. Initiator für dieses Theaterprojekt ist die von Father Shay Cullen gegründete Kinderrechtsstiftung Preda mit ihrer Unterorganisation Akbay.

Zur Begrüßung gibt es eine Tasse Kaffee. Im Anschluß an die Veranstaltung die Möglichkeit sich mit den SchauspielerInnen bei einem fairen Mangococktail zu unterhalten.Die Karten sind im VVK um € 12,00 im Weltladen Telfs und im Weltladen Innsbruck erhältlich. Karten an der Abendkasse € 15,00Am Montag, 17.10.2016 findet eine Aufführung für Schulklassen der Oberstufe statt. Eintritt € 8,00. Weitere Information zur Schulaufführung im Weltladen Innsbruck und im Weltladen Telfs.