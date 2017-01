Pfarrer Braun ermittelt in Allerheiligen

Ein Stück wird geschrieben. Ein Ensemble wird gesucht und gefunden. Wochenlang wird geprobt. Sechs Mal wird gespielt werden. In einer Kirche.Und die Einnahmen aus dem Kartenverkauf gehen zu 100 Prozent an soziale Zwecke.Pfarrer Braun ermittelt in AllerheiligenBenefiziale des Vereins "Quo vadis" für Sozialprojekte Bischof Reinhold StechersEr ist wohl einer der bekanntesten Pfarrer der Film- und Theatergeschichte: der von Gilbert Keith Chesterston erschaffene "Pfarrer Braun". Im deutschsprachigen Raum sorgten Heinz Rühmann, Josef Meinrad oder zuletzt Ottfried Fischer mit ihren Interpretationen des Pfarrers mit kriminalistischem Spürsinn für große Erfolge.Der Verein "Quo vadis" rund um Tony Obergantschnig bringt ab 20. Jänner unter der Regie des ehemaligen Opernsängers Edi Lehmann eine eigene Tirol-Version auf die Bühne. Der Spielort könnte kaum besser gewählt sein: Die Kirche Allerheiligen, deren Hausherr Pfarrer Franz Troyer der Produktion seine Wirkungsstätte ohne zu zögeren bereit gestellt hat.Die Eintrittsgelder kommen 1:1 sozialen Zwecken zugute: zu zwei Dritteln Projekten des langjährigen Bischofs der Diözese Innsbruck Reinhold Stecher ("Arche Tirol", "Wasser zum Leben"), zu einem Drittel Sozialprojekten der Pfarre Allerheiligen.

Pfarrer Braun zu Gast in Allerheiligen. Die Rahmenhandlung:In einer psychiatrischen Anstalt, in der Pfarrer Braun als Seelsorger tätig ist, gibt es einen Todesfall. Ein etwas unmotivierter Inspektor nimmt Ermittlungen auf, ehe Pfarrer Braun zum Leidwesen seiner Haushälterin selbst tätig wird. Denn noch immer haben Brauns eigene Ermittlungen zur Versetzung in eine andere Pfarre geführt. Mehr schlecht als recht unterstützt von seinem liebenswert tolpatschigen Messner Toni beginnt Pfarrer Braun auf eigene Faust mit Nachforschungen in der psychiatrischen Anstalt - was dem Leiter der Anstalt so gar nicht passen will ...Das Ensemble: Günter Gräfenberg, Monika Grabmüller, Peter Wolf, Fredi Fritz, Sabrina Walch, Thomas Halder, Manfred Sonntag, Immanuel Degn, Markus Koschuh.Pfarrer Braun zu Gast in Allerheiligen. Benefiziale.Termine: 20./21, 27./28. Jänner sowie 3./4. Februar, 20 Uhr, Pfarrkirche Allerheiligen, Innsbruck, Sankt-Georgs-Weg 15Karten: an über 30 Vorverkaufsstellen, etwa Alpenverein Innsbruck, Hypo Tirol, Pfarre Allerheiligen; Abendkasse, Karten-/Infotelefon: 0650/3697863.