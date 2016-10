Pop und Wein im Casino Innsbruck

03.10.2016, 16:55 Uhr

Pop-Geniestreich der Newcomerin Susan P. im Casino Innsbruck als Highlight bei orbis vinorum Weinverkostung am 20. Oktober 2016.

Mit „SPRING“ präsentiert Susan P. amim Casino Innsbruck ihre neue Single und ein exklusives Video aus ihrem aktuellen Album „Mosaik“. Umrahmt wird der Auftritt von Tänzerinnen der „Dance-Experience“. Außerdem findet an diesem Abend diemit köstlichen Tropfen aus der Toskana statt.

Susan P.

orbis vinorum Event-Vinothek

Der groovige Lovesong „SPRING“ von Susan P. ist eine Liebeserklärung und zugleich eine Aufforderung das alte Leben hinter sich zu lassen und neue Wege zu gehen.Die Musik komponierte und produzierte Paul Lorenz zu einem eingängigen DanceCut.Auf ihrem neuen Album „Mosaik“ präsentiert sich Susan P. nicht nur mit ihrem Saxophon, sondern auch mit ihrer einzigartigen, ausdrucksstarken Stimme und verzaubert die Zuhörer. Die Künstlerin versteht es, die Aufforderung und das Glück, die Verletzlichkeit und Kraft in einem musikalischen Rahmen sehr emotional zu vereinen. Dabei entstand „Eine Art von Energie, die geschmeidig nach vorne geht", wie sie selbst ihre bisweilen persönlichen Tracks beschreibt. Der Eintritt zur CD Präsentation mit Beginnist frei.Die orbis vinorum Event-Vinothek öffnet amfür die BesucherInnen bereitsihre Tore und bietet Spitzenweine aus biologischem Anbau aus der Toskana zur Verkostung an. Die Weingüter Loacker, La Spinosa und Agrisole bieten eine exzellente Auswahl ihrer Erzeugnisse. Vom trinkfreudigen einfachen Sangiovese bis zum Weltklasse Brunello der Spitzenjahrgänge 2010 und 2011 lassen die edlen Tropfen die Herzen der Weinfreunde höher schlagen.Das Verkostungsticket zu € 29,- inkludiert einen Welcome Drink, Begrüßungsjetons im Wert von € 10,- einen orbis vinorum Gutschein um € 10,- und kostenfreies Parken. Anmeldung auf innsbruck.casinos.at oder telefonisch unter 0512-587040-214.