Romeo und Julia im Landesjugendtheater

„Bist du nicht Romeo? Ein Montague?“Romeo: „Nein, keins von beiden wenn eines dir missfällt.Seit Generationen bereits besteht die Feindschaft zwischen den beiden Veroneser Familien Capulet und Montague. Als sich Romeo, ein Montague, unbemerkt auf ein Kostümfest der Capulets schleicht, begegnet er Julia, der schönen Tochter der Capulets. Ein kurzer Augenblick genügt und das wohl berühmteste Liebespaar der Weltliteratur hat sich gefunden.

In der Hoffnung, eine Versöhnung zwischen den beiden verfeindeten Familien herbei zu führen, vermählt Bruder Lorenzo die beiden kurzerhand.Als Romeo von Julias Vetter (Cousin) Tybalt abgepasst wird und in einen Streit gerät, stirbt sein Freund Mercutio. Im Affekt tötet er Tybalt und wird daraufhin aus der Stadt verbannt. Den beiden Liebenden bleibt daraufhin nur diese eine, kurze (Hochzeits-)Nacht. Aber selbst diese bleibt dem jungen Paar verwehrt, denn aus Verzweiflung darüber, dass sie einen anderen heiraten soll, nimmt Julia einen Trank zu sich, der sie 24 Stunden in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Und der Brief, der Romeo über den Plan aufklären sollte, erreicht ihn nicht.„Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie sitzt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Glaube, Lieber mir: Es war die Nachtigall.“Was weiter passiert und wie Shakespeares tragische Geschichte endet, seht Ihr bei uns auf der Bühne.Die Geschichte zweier junger Liebender, unter unglücklichen Umständen durch Selbstmord zu Tode kommen, ist nicht nur vielbeachteter Bühnenstoff und wurde bereits an die 30 Mal verfilmt.Dem Team rund um das Landesjugendtheater und vor allem Intendant Prof. Volkmar Seeböck ist es bei diesem Stück ein Anliegen, die Jugend in der Sprache zu fördern.Kartenreservierung unter Tel.: 0512-575362Spieltermine: 24.02 I 25.02. I 03.03. I 04.03. I 10.03. I 11.03. I 17.03. I 18.03. I 24.03. I 25.03. I 31.03 I 01.04. 2017Eintritt: Schüler und Studenten: 9€ Erwachsene: 13€, Beginn: 19:30 Uhr