sto lecture "Bruno Sandbichler: Quartiershaus Grüner Markt"

Vortrag über ein Quartiershaus in Wien, in dem unter dem gemeinsamen Nenner "Teilen und Kooperieren gewohnt, gearbeitet und produziert werden soll.

Immer mehr Menschen leben in Städten, immer mehr suchen Sinn und Nachhaltigkeit in ihrem Leben. Das von sandbichler architekten entworfene Quartiershaus "Grüner Markt" am Wiener Hauptbahnhof versucht eine architektonische Antwort auf diese Entwicklung anzubieten. In dem aus einem Bewerbungsverfahren hervorgegangen Projekt soll ab 2018 unter dem gemeinsamen Nenner "Teilen und Kooperieren" gewohnt, gearbeitet und produziert werden.Eine Veranstaltung von aut. architektur und tirol