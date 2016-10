Tag der offenen Tür in der Innsbruck Elementary School (Volksschule Saggen, Siebererstraße 7) am Freitag, den 14. Oktober 2016. Auf Initiative der Stadt Innsbruck und des Landesschulrates Tirol wurde mit Unterstützung des Landes Tirol die Innsbrucker Bildungslandschaft um ein attraktives, internationales Angebot im Volksschulbereich erweitert: Die Innsbruck Elementary School nahm mit dem Schuljahr 2007/2008 als eigener Zweig an der Volksschule Saggen ihren Betrieb auf. Für die Innsbruck Elementary School wurde ein eigenes Modell entwickelt, das den mannigfaltigen Anforderungen eines zukunftsorientierten internationalen Unterrichts gerecht wird. Ausgerichtet auf Kinder, deren Grund- oder Verkehrssprache Englisch ist, werden nun bereits sechs Klassen jeweils von einem Native Speaker Teacher und einer Volksschullehrerin mit sehr guten Englischkenntnissen unterrichtet.

Der Tag der offenen Tür bietet nun allen interessierten Eltern und Gelegenheit, sich über dieses neue Bildungsangebot im Volksschulbereich zu informieren:9.00 – 11.45 Uhr: Unterrichtsbesuche14.00 - 15.00 Uhr: ElterninformationsvortragDie erste Einschreibung für das Schuljahr 2017/2018 findet am 17., 18. und 19. Oktober 2016 in der Volksschule Saggen statt. Aufgenommen werden Kinder aus dem gesamten Berechtigungssprengel Tirol. Die Aufnahme in die erste Schulstufe setzt eine sichere Schulreife und eine hohe Motivation gegenüber der englischen Sprache voraus. Die Englischkenntnisse müssen soweit gefestigt sein, dass das Kind auf Englisch kommunizieren kann.Terminvereinbarung und weitere Informationen für die Einschreibung: Dir. Gerlinde Prazeller, Tel.: 0512/58 48 70-391, e-mail: office@ies.tsn.at, www.innsbruck-elementary-school.tsn.at oder www.ies.tsn.at