Tiroler Vereins-Cup im Casino Innsbruck

Den vier Siegerteams winken insgesamt 10.000 Euro für die Vereinskasse. Auf die TeilnehmerInnen warten erlebnisreiche Casino Abende!

Die Teilnahme ist ganz einfach

Tagessieger und Preise

Ob Sportvereine, Musikvereine oder andere Vereine: Alle haben im Casino Innsbruck Jubiläumsjahr 2017 die Möglichkeit, eine oder mehrere schlagkräftige Mannschaften von vier Personen für die Vereinsmeisterschaft, dieim Casino Innsbruck stattfindet, zu nominieren. Spielbegeisterte Briefmarkensammler, Tierfreunde, Bücherclubs, Krippenbauer, Feuerwehrleute oder Theatervereine - alle sind willkommen, sofern der Verein im Tiroler Vereinsregister eingetragen ist. Sind die Mitglieder des nominierten Teams auch noch volljährig steht dem spannenden Wettkampf um ein attraktives Preisgeld nichts mehr im Wege.Jeder Verein kann beliebig viele Teams zu je vier Personen zusammenstellen und diese dann direkt im Casino anmelden. Nach dem Check-in mit amtlichem Lichtbildausweis an der Casino Rezeption und einem Willkommensdrink geht’s schon direkt zum Spieltisch für eine kurze Einschulung. Die Turniere werden bei Roulette gespielt. Als zusätzliches Geschenk erhält jeder Teilnehmer einen gratis Lotto Tipp mit der Chance auf einen Millionengewinn!Beim Rouletteturnier sammeln die Teammitglieder Punkte und ermitteln so den Tagessieger, der pro Turnier mitbelohnt wird. Den Gewinnern winken außerdem attraktive Sonderpreise und Gutscheine von Giga-Sport und Zipfer.Während des Turniers lädt Zipfer Bier zur Verkostung mit einer interessanten Reise in die Welt besonderer Biere ein. Fachkundig begleitet von einem Biersommelier.Das beliebte Innsbrucker Casino feiert im Jahr 2017 sein 25-jähriges Jubiläum. „Ein guter Grund, die heimischen Vereine zu einem erlebnisreichen Abend im eleganten Ambiente einzuladen und dabei noch mit einem bedeutenden Gewinn die Vereinskasse zu füllen“, betont Casino Direktor Hannes Huter und freut sich mit seinen MitarbeiterInnen auf das größte Rouletteturnier, das jemals in einem Casino gespielt wurde.Die Vereinsturniere finden jeweils freitags bei freiem Eintritt ab 18.00 Uhr am 10., 17. und 31. März sowie am 7. April 2017 statt und werden auch von Tirol TV begleitet.Anmeldungen sind mit Vereinsnamen, ZVR Zahl aus dem Vereinsregister und den Namen der Teilnehmer per Mail an verein.innsbruck@casinos.at oder telefonisch unter 0512-587040-110 zu richten. Teilnahmebedingungen und Turniermodus online auf innsbruck.casinos.at