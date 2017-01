Ü30 Party im B1 First Floor Innsbruck

B1 First floor , Valiergasse 15 , 6020 Innsbruck AT

Innsbruck : B1 First floor |

Auf Grund des großen Erfolges gastiert „Die große Ü-30-Party“ am Samstag 21.01.2017 ab 21 Uhr bei freiem Eintritt im B1 FIRST FLOOR in Innsbruck.



„Die Location ist perfekt für unser Konzept. Hier können wir unsere Philosophie: Niveau und beste Unterhaltung für die Generation über 30 super umsetzen“, betont der Veranstalter der Ü-30-Partys.



Die Besucher im B1 FIRST FLOOR können zu Pop und Rock der vergangenen vier Jahrzehnte sowie zu aktuellen Charts feiern und tanzen.



Das B1 FIRST FLOOR besticht dabei vor allem durch sein angenehmes und gemütliches Ambiente. Die Mischung aus moderner Architektur und natürlichen Materialien verleiht der Location ihren einzigartigen Charme, coole Atmosphäre und feinste Soundtechnik.