VAPIANO lädt zum Meet & Greet mit den Rodel-Stars

Bei der Rennrodel-WM 2017in Innsbruck geben sie wie gewohnt ihr Bestes. Gleich darauf machen sie am 31. Jänner 2017 Halt beim Lifestylegastronom VAPIANO. Bekannte AthlethInnen, wie u.a. Wolfgang Kindl, sammeln dabei für die gute Sache und setzen sich für junge Nachwuchstalente ein, die in ihre Fußstapfen treten möchten. Neben Pizza und Pasta stehen beim Event im VAPIANO Restaurant in der Leopoldstraße die Fans im Vordergrund. So gibt es vor Ort eine exklusive Foto- & Autogrammstunde.Sie trainieren hart, verfolgen fokussiert ihre Ziele und Träume: die heimischen Profi-SportlerInnen leisten Großes. Bewusste Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind ein wichtiger Teil ihres Erfolges. VAPIANO lädt daher die heimischen Sport-Profis der österreichischen Sporthilfe (kurz ÖSH) – ganz nach dem Motto „Hungrig auf Medaillen“ – zum exklusiven Schaukochen und Autogrammstunde. „Seit den 1970er Jahren findet die Rennrodel WM alle zehn Jahre in Innsbruck statt und heuer ist es wieder so weit. Dabei sind alle Augen noch stärker als sonst auf unsere heimischen Sport-Helden gerichtet. Es ist eine große Ehre für VAPIANO, dass wir heuer Teil von diesem sportlichen Highlight sein dürfen“, so Philipp Zinggl, Geschäftsführer VAPIANO Österreich, „Nach der WM ist bekanntlich vor der WM deshalb setzen wir uns gleich im Anschluss für die Förderung der Nachwuchstalente ein.“

31.Jänner: Schaubacken im Vapiano – Die Wintersport-Asse beim Pizza-OfenWer österreichische Sport-Stars hautnah erleben möchte, kommt am 31.01.2017 zwischen 14:30 und 15:30 Uhr ins Vapiano Leopoldstraße in Innsbruck. Bereits angekündigt haben sich der Rodel WM-Mitfavorit Wolfgang Kindl, die Rodel-Brüder Andreas und Wolfgang Linger sowie Skeleton Champion Janine Flock. Bei einem gemeinsamen Schaukochen zeigen die AthlethInnen ihre Talente beim Pizza-Backen. Im Anschluss können alle VAPIANO Gäste auf Tuchfühlung mit den SportlerInnen gehen und sich Bilder mit sowie Autogramme von den Profis holen. Dabei kommt der Erlös der Aktion den Nachwuchs-Talenten der österreichischen Sporthilfe zu Gute, die die Profi-SportlerInnen von morgen unterstützt.Vapiano und die ÖSH: Eventreihe für den guten ZweckDie österreichische Sporthilfe förderte bereits namhafte Größen, wie Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Andreas Goldberger, Mirna Jukic, Julia Dujmovits, Markus Rogan oder Kate Allen und unterstützt auch heute Österreichs JungsportlerInnen. Aktuell dient eine Eventreihe mit dem Kooperationspartner und Lifestylegastronom Vapiano zur Förderung der Profis von morgen. Beim sportlichen Kochen in ausgewählten Vapiano-Restaurants stellen ÖSH-Profi-SportlerInnen sich in den Dienst der guten Sache: An vier Tagen im Jahr 2017 und in drei Hauptstädten kochen sie für den guten Zwe