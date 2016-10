Von Nassereith nach Imst

02.10.2016, 08:25 Uhr

Nassereith ist per Bus von Innsbruck aus in einer Stunde zu erreichen.Direkt von der Haltestelle aus geht es los mit einem Abstecher über den Alpenrosensteig, von dem aus sich einem ein schöner Ausblick über den Ort bis zum Holzleitensattel bietet.

Am Eingang des Gafleintals beim Nassereither Ortsteil St.Wendelin befindet sich nicht nur ein weiterer Aussichtsplatz sondern auch eine kleine, nach einem in Nssereith geborenen Dramatiker benannte Freiluftbühne, die jedes Jahr im Sommer mit Stücken von eben diesem Franz Kranewitter bespielt wird.Steil und in einigen Serpentinen führt eine Forststraße durch das schattige Gafleintal aufwärts und endet letztlich im Wald als Sackgasse.Davor aber zweigt ein gut beschilderter Pfad nach Sinnesbrunn ab, wo sich auf etwa 1500m Höhe eine wunderschöne Moorlandschaft mit mehreren kleinen Seen ausbreitet.Mittendrin und am höchsten Punkt dieser Wanderung steht eine im Jahr 1829 erbaute kleine Wallfahrtskapelle.Hier laden Bänke, ein Tisch und ein Brunnen zu einer ausgiebigen Rast ein.Gut ausgeruht ist der nun nach Tarrenz ständig abwärts führende Weg ein Leichtes und man kann nebenbei gut die schöne Aussicht aufs Gurgltal und auf das Inntal im Süden genießen.In Tarrenz lohnen die im Kern gotische Pfarrkirche und die berühmte Brauerei Schloss Starkenberg einen Besuch ehe man sich an die letzte halbe Stunde Gehzeit nach Imst macht.Von Zentrum dort geht es per Bus zum etwas weitab vom Ort gelegenen Bahnhof und schließlich mit dem Zug retour nach Innsbruck...