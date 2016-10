Vorkonzert der Jugendphilharmonie der Musikschule Innsbruck

Die Jugendphilharmonie wurde im Jahre 2005 gegründet. Sie steht unter der Leitung von Walter Enko, der seine langjährige Erfahrung als erster Geiger im Tiroler Symphonieorchester Innsbruck mit großer Freude in seine pädagogische Tätigkeit an der Musikschule Innsbruck einfließen lässt. In ihrer Besetzung und in puncto Ausbildungsstand ist die Jugendphilharmonie als Streichorchester der Mittel- und Oberstufe konzipiert. Das Ensemble konzertierte bereits beim Europäischen Forum Alpbach, im Kongresszentrum Garmisch-Partenkirchen sowie in der Dogana Innsbruck. Im April 2016 gaben die jungen MusikerInnen sogar ein Konzert im Gewandhaus zu Leipzig. Die Mitwirkung bei den Vor- und Hauptkonzerten des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck sind die Höhepunkte für begabte Schülerinnen und Schüler der Musikschule Innsbruck.

Vorkonzert der Jugendphilharmonie der Musikschule Innsbruckmit dem Tiroler Symphonieorchester InnsbruckLeitung: Francesco AngelicoDo. 13. Oktober 2016, 19:30 UhrFr. 14. Oktober 2016, 19:30 UhrCongress Innsbruck/Saal TirolProgramm:Johann Sebastian Bach: „Air“Georg Friedrich Händel: „Die Ankunft der Königin von Saba“