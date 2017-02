Vortrag "Adolf Krischanitz: Prinzip und Erscheinungsform"

Vortrag eines der Protagonisten der österreichische Architektur zum Thema "Prinzip und Erscheinungsform".

Adolf Krischanitz zählt seit den 1970er Jahren zu den Protagonisten der österreichischen Architektur, mit seinen klar konturierten Bauten in minimalistisch anmutender Formensprache hat er sich weit über die Grenzen Österreichs hinaus profiliert. Ein wesentlicher Aspekt innerhalb seines Schaffens ist die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. So gestaltete er zahlreiche Ausstellungen der Wiener Secession und realisierte mehrere Räume für die Kunst wie das Museum Rietfeld, die temporäre Kunsthalle Berlin oder das 20er/21er Haus in Wien.Eine Veranstaltung von aut. architektur und tirol