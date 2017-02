Welttag der Fremdenführer 2017

Innsbruck : Stadtturm |

Wie jedes Jahr veranstaltet der Verein ITF - Interessengemeinschaft Tiroler Fremdenführer - auch heuer, am Samstag, dem 18. Februar 2017 zwischen 10.00 Uhr und 19.30 Uhr, den Aktionstag "Welttag der Fremdenführer".

An diesem Tag bieten die Tiroler Fremdenführer in 7 Tiroler Städten, nämlich in Innsbruck, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Reutte und Lienz knapp 50 kostenlose Führungen zu verschiedenen Themen an; zudem eine Fahrt zu den Swarovski Kristallwelten und eine Abendführung in der Glockengießerei Grassmayr.

Zahlreiche Unternehmen, Museen, der Verein der Altstadtkaufleute, die Stadt Innsbruck, das Land Tirol sowie die Wirtschaftskammer Tirol unterstützen diese Aktion.

Die Tiroler Fremdenführer erhoffen sich von dieser Veranstaltung nicht nur eine rege Teilnahme an den unterschiedlichen Führungen, sondern auch eine Stärkung ihres Images vor allem bei den Einheimischen.

Die Führungen in Innsbruck starten ab 10:00 Uhr alle 15 Minuten beim ITF-Informationsstand vor dem Innsbrucker Stadtturm und dauern zwischen 60 und 90 Minuten.

Der Welttag der Fremdenführer unterstützt immer einen guten Zweck. Die gesamten Spendeneinahmen werden abzugsfrei an „Licht ins Dunkel - Soforthilfe Tirol“ weitergeleitet.

Informationen und Programme sind ab Anfang Februar erhältlich bei der Innsbruck-Information und in vielen Tourismusverbänden sowie unter www.itf-tirol-guides.at per Email an kontakt@itf-tirol-guides.at oder unter 0664 454 2929.