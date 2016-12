White-Miles – We are no silent witness im PMK Innsbruck

White Miles, neues Album, neue Tour – aber die alte „Attidude“! WHITE MILES / Lydia's Nightmare / Minatore am 7. Dez. 2016 im Innsbrucker PMKIm Februar touren die White Miles aufs Neue mit den Eagles of Death Metal! Nach Schweden und Norwegen geht es ein zweites Mal nach Paris, denn trotz der verheerenden Anschläge im letzten November lassen es sich Medina und Lofi nicht nehmen, das zu tun, was sie am besten können – nämlich R´n Roll zu spielen.

An Energie hat es den beiden noch nie gefehlt! Seit ihrer Gründung vor vier Jahren ist das Duo ständig dabei, sich gegenseitig zu pushen und auf das nächste Level zu hebeln – ihre Bühnenshow sprüht vor Energie und ständig scheinen Funken aus ihnen zu schlagen.Weitere Gigs mit den EODM folgen ab 13.2 in Deutschland, Kroatien, Ungarn, der Schweiz, Belgien, Italien, Spanien und Portugal, bevor sich die Band im März für 14 Konzerte in Frankreich den Blues Pills anschließen. Mitten in der Tour machen Medina und Lofi einen kurzen Trip nach Austin, Texas, zum legendären South by Southwest- Festival (SXSW) um zu testen, wann die USA auf den Speiseplan der Band kommt.Nach ihrem hochgelobten Debutalbum „Job: Genius, Diagnose: Madness“(LLRR 2013) erscheint, am 31.März das Nachfolgealbum „The Duel“ via SPV/ LONG BRANCH wo die Band einen weltweiten Plattenvertrag unterzeichnet hat. „The Duel” wurde u.a. von Micko Larkin (Courtney Love, Hole) produziert. Ende März spielen White Miles eine exklusive Headliner – Tour, die sie in die größten Städte Deutschlands führen wird. Mitte Mai folgen dann die Österreich Daten.