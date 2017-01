Zeitmaschine mit Eberhard Forcher - Eintritt Frei

AT

B1 First floor

ZEITMASCHINE

von den 70ern zu den 90ern



Mit Ö3 Moderator und Solid Gold DJ



EBERHARD FORCHER



& Ü30 Dj Martin Toller



EINTRITT FREI !



Samstag 12. FEBRUAR 2017

BEGINN 21:00 UHR

B1 FIRST FLOOR

Valiergasse 15

Innsbruck



Eberhard Forcher ist ein österreichischer Musiker, Bandleader, Lehrer, Moderator und DJ. 1980 wandte er sich der Musik, speziell dem Punkrock und New Wave zu und gründete die Band Tom Pettings Hertzattacken, mit der er durch ganz Österreich und Bayern tourte. Auf das Aufsehen der Tour folgte ein Plattenvertrag. Veröffentlichungen wie Endlich im Radio konnten erste Erfolge erzielen. Als dann 1983 der zweite Longplayer, Parties nach 12, mit der Single Bis zum Himalaya auf dem Markt war, setzten sich auch diese fort. Nebenbei wurde er beim Hörfunksender Ö3 Moderator der Musicbox und in weiterer Folge auch von Treffpunkt Ö3, Nachtexpress und der Comedysendung Radio Gaga. Heute moderiert er die Sendungen Solid Gold und Forchers Friday Music Club. Zusätzlich ist er als Ö3-DJ auf zahlreichen Events tätig. Für die Schaffung des Youtube-Channels Austrozone Anfang 2014, wo wöchentlich österreichische Musiker und Bands vorgestellt werden, wurde er mit einem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet.