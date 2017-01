Caritas Tirol - Kinderprojekte für Osteuropa

27.01.2017, 13:52 Uhr

Mit Spenden, Kinderpatenschaften, dem Kauf von Bildern über Kinderarmut und dem Besuch eines Benefizkonzerts in Zirl kann Kindern in Osteuropa eine Perspektive gegeben werden.

TIROL. In den ärmsten Regionen Armeniens wächst jedes zweite Kind in Armut auf, so Julia Stabentheiner, die neue Leiterin der Auslandshilfe der Caritas Tirol. Aktuell gibt es zahlreiche Projekte, deren Erlös der Hilfe in Armenien, aber auch in Rumänien bzw. im Kosovo zugute kommt.Mit den Spenden werden verschiedene Hilfsprojekte finanziert: beispielsweise Mahlzeiten für Kindergarten- und Schulkinder, Heizkostenzuschüsse für Familien oder Tageszentren für sozial schwache Kinder und Jugendliche. Die Caritas Tirol bittet daher die Menschen in Tirol um Unterstützung für Kinder-Hilfsprojekte im Osten Europas. Schon mit kleinen Spenden ist geholfen. Aber auch große Spenden helfen, so können mit einer Spende von über 25.000 Euro Kindergarten- und Schulkinder in Armenien drei Jahre lang mit gesundem Essen versorgt werden. Die Firma Hechenbichler GmbH stellte diese Spende zur Verfügung.Für das Caritas Kunstprojekt Kinderarmut haben 24 armenische KunststudentInnen Aquarelle, Collagen und Radierungen angefertigt. Diese Bilder können in der Caritas-Zentrale bis Mitte Februar besichtigt und erworben werden.Am Valentinstag findet in Zirl ein Benefizkonzert zugunsten von Little Prince statt. Little Prince ist ein Tageszentrum für Kinder und Jugendliche in Armenien.Die Caritas Tirol bietet auch die Möglichkeit Kinderpatenschaften zu übernehmen. Mit einer monatlichen Spende kann eine Kinderpatenschaft übernommen werden.Weitere Information unter www.patenschaften.at Kennwort Kinder in Not 2017BLZ 36000IBAN: AT79 3600 0000 0067 0950BIC: RZTIAT22Online Spenden: www.caritas-tirol.at