Focused 4/10: Intensivtag für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

finden zum ersten mal in Innsbruck NeuroScanBalance Intensivtage für Kinder mit Daniel Lerch-Holz statt.

Das Gehirn eines Kindes ist fast immer bereit zu lernen, unabhängig von Herausforderungen und Diagnosen. Allerdings finden bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen manche Lernprozesse nicht automatisch statt. NeuroScanBalance basiert auf einem fundierten Verständnis dieses Lernens und ermöglicht dem Kind zu lernen, was es alleine nicht könnte.Dazu versucht ein NSB Trainer nicht mit dem Kind zu üben, was es noch nicht kann. Stattdessen schaut er, welche Informationen dem Kind fehlen, damit es die nächsten Entwicklungsschritte selbst machen kann. Wir versuchen nicht, dem Kind die Lösungen zu zeigen. Viele Lernprozesse finden dann auch unerwartet im Alltag statt, wie am Beispiel Jannik nachzulesen ist.

Programm (10 Sitzungen):

Während vier Tagen bieten wir Ihrem Kind die Möglichkeit, intensiv in diese Lernprozesse einzusteigen. Oft ist das sehr freudvoll für Eltern und Kind.Die Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes ist begrenzt, deshalb haben wir mit mehreren kurzen Sitzungen am Tag besonders gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder lernen so besonders schnell und anhaltend. Zu lange Sitzungen überfordern das Kind und haben oft eine gegenteilige Wirkung.Do. 16.03. nachmittags 45 Min. Einzelsitzung und GesprächFr 17.03. bis So. 19.03. jeweils drei NSB Sitzungen (25-30 Min.)€ 690,-€ 120,- (Normalpreis Kinder pro 30 Min. Sitzung € 80,-)Die Teilnehmerzahl ist auf drei Kinder beschränkt!Video: NeuroScanBalance Sitzungen für KinderInteresse? Melden Sie sich an