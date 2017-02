Gewaltfreie Kommunikation - offene Übungsgruppe Rossau

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist eineSie schafft Raum für ein möglichst urteilsfreies Miteinander, ein Sehen und Hören des Gegenübers, aber auch der eigenen Bedürfnisse. Wahre Begegnung kann stattfinden - sei es mit dem/der Anderen oder auch mit sich selbst. Es entsteht Raum für Kooperation. Klarheit wird gestärkt. Die Anwendung der GFK führt auch zu mehr Ehrlichkeit im Miteinander.

An diesem Übungsnachmittag werden wir gemeinsam vorhandenes GFK-Wissen auffrischen, üben und hierdurch vertiefen.Warum die Giraffe ein Symbol für GFK ist? Das erfährst Du gerne in der Übungsgruppe.unter office@karin-hohenegger.at oder 0678 121 00 66 / max. 12 Personen: Einführungskurs in GFK oder Buch von Marshall Rosenberg „Sprache des Lebens“ gelesen.