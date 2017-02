Österreicher bei der NeuroScanBalance Ausbildung in Ravensburg

16.02.2017, 15:40 Uhr

NeuroScanBalance wird in Gruppen und Einzelsitzungen Unterrichtet.In Gruppen werden die Teilnehmer dazu eingeladen in vielseitiger feinmotorischer Bewegung (FMB - Feinmotorisches Bewegungsprogramm) ihren Körper zu erforschen. Dadurch wird das Gehirn angeregt neue Verknüpfungen zu schaffen. Diese Fähigkeit des Gehirnes wird Neuroplastizität genannt und ist die Grundlage des Lernens.In Einzelsitzung wird die Information meist taktil übermittelt, deshalb wird diese Form des NeuroScanBalance Unterrichts Manuelle Feinmotorik (MF) genannt.In der Ausbildung erfahren die Teilnehmer beide Arten der Informationsübermittlung und lernen selbst wie sie anderen damit nützen können. Es gibt bereits zwei ausgebildete NeuroScanBalance Trainer in Österreich. Weitere befinden sich in Ausbildung.Mehr hier Hier einige Eindrücke vom vergangenen Trainingsblock: