Shiatsu Tage Innsbruck - Aus dem Bauch heraus

Im Rahmen der Shiatsu Tage finden am Do 13. Oktober folgende Veranstaltungen statt:



09 - 9:50 Uhr Pilates 'gegen' den Bauch. Kurs mit Gerti Obermeier-Pommer

10:00 - 11:00 Uhr Baby Shiatsu. Workshop mit Gerti Obermeier-Pommer

16:30 - 17:45 Uhr Körperwahrnehmung Mini-Wirkout für den Rücken. WS mit Ursula Sparawetz

18:00 - 19:30 Uhr Psychoneuroimmunologie-Aufbruch in eine neue Medizin. Vortrag mit Univ.Prof.DDr. Christian Schubert,

19:45 - 21:00 Uhr Die wunderbare Keimwelt des Darms. Vortrag mit Univ.-Prof..Dr. Herbert Tilg



Information unter www.shiatsu-praktiker-tirol.at