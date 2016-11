Amraser Winterfest mit Flüchtlingen

Innsbruck : Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) |

Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet in den Räumlichkeiten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen), in der Philippine-Welser-Str. 16, am Freitag den 02. Dezember um 15 Uhr ein Fest für Flüchtlinge statt. Die in Amras alt Eingesessenen und die neu Dazugezogenen haben die Möglichkeit, sich bei Tanzen, Singen, Spielen, Basteln und natürlich auch bei köstlichen Erfrischungen näher kennen zu lernen und gemeinsam Spaß zu haben. Eintritt und Konsumation sind frei. Es ist jeder herzlich willkommen.