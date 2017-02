Autohaus Unterberger mit "neuer Führungskraft"

14.02.2017, 12:00 Uhr

Die neue Führungskraft im Hause Unterberger ist der 5er BMW.

Heißer Preis

Als ihre "neue Führungskraft" bezeichnete das Autohaus Unterberger den neuen 5er BMW. Das Auto, das BMW-Liebhaber ab 50.000 Euro ersteigern können, gilt als so führend, dass sogar eine eigene Party inszeniert wurde, bei der sich alles um die Innenausstattung, um den Komfort und natürlich um den optischen Look des BMW an sich drehte. Die Party fand großen Andrang am Donnerstag, den 9. Februar."Den 5er BMW bekommt man ab 50.000 Euro, aber mit den gewissen Extras kommt man schon auf die 80.000 Euro oder mehr", erklärten die Verkaufsleiter.