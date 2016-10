Bereits zum vierten Mal - „Klatsch und Tratsch in vielen Sprachen“

Die Multireligiösen Plattform Innsbruck veranstaltet zum vierten Mal „Klatsch und Tratsch in vielen Sprachen“, einen Jugendtreff der besonderen Herzlichkeit. In der Plattform haben sich acht in Innsbruck situierte Religionen zusammen gefunden, um den Menschen zu zeigen, dass Freundschaft und gegenseitiger Respekt nicht nur leere Worte sind. Die Plattform schafft durch besondere Aktivitäten Möglichkeiten, dies unter Beweis zu stellen. Dieses Mal vertiefen sich Jugendliche verschiedener Religionen ins Gespräch und in ein spielerisches Miteinander, um das Schwerpunktthema „wer nutzt soziale Medien und wem nutzen sie“ zu behandeln. Komm und sieh selbst.

Der Jugendtreff findet am Donnerstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr, in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen), Philippine-Welser-Straße 16, in Innsbruck statt. Für Erfrischungen ist gesorgt.