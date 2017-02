Gaudi, Polka, Boarischer – Das war der Bauernbundball! – mit Video

11.02.2017, 15:16 Uhr

Gestern ging es wieder zünftig zu im Congress in Innsbruck. Ein Abend voller Tradition erwartete die Ballgäste.

400 Südtiroler Jungbauern

Im ländlich lockeren Ambiente feierten wieder tausende Traditionsbegeisterte am Freitagabend beim Bauernbundball in Innsbruck.Vor allem junge Tirolerinnen und Tiroler, aber auch Junge aus der gesamten Euregio, lieben den Ball und feiern jedes Jahr aufs neue dieses zünftige Ereignis. 400 Südtiroler Jungbauern tanzten beim Ball auf.

Jugendtreffpunkt

Volksmusik

Fotoshooting

Foyer-Party

Gaudi-Ball

Bildergalerie

Ländlich in der DoganaIm der Dogana tanzte die Landjugend des Bezirks Kitzbühel auf, danach spielten die Goldrieder und sorgten für ländliche Stimmung. Zur Mitternachtseinlage "mullten" die Absamer Matschgerer, danach unterhielten die Zillertaler Mander.Der Saal Tirol war mit den Tiroler Mandern und den Volxrockern der Treffpunkt der Jugendlichen.Im Saal Innsbruck gab es ein offenes Volkstanzen mit Familie Runggatscher, bei dem viele motiviert mittanzten.Im Tirol Foyer wurde wie jedes Jahr ein Fotoshooting veranstaltet. Mit etwas Glück kann man so auf den Österreichischen Jungbauernkalender gelangen!In den Foyers spielten Zillertal Power und Tirol Sound auf, genauso die Ötztaler Alpentornados und Die jungen Thierseer.Beim Bauernbundball heuer war also wieder mächtig was geboten und der Congress war top besucht.Wie viele Ballgäste am Ball waren und vor allem WER, seht ihr in unserer Bildergalerie!