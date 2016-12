13.12.2016, 17:01 Uhr

Ein unvergessliches Krippenspiel präsentierten die Kinder der Bindertanzgesellschaft Hall im Cafe des Seniorenheimes Stiftsgarten in Hall. Große Aufregung herrschte unter den SchauspielerInnen vor der Uraufführung, das von Lilo Galley in Mundart geschrieben wurde. Familie Ascher begleitete das weihnachtliche Schauspiel. Über 100 Gäste verfolgten das Spiel mit Spannung und Begeisterung. Loredana, die fünfjährige jüngste Theaterspielerin meinte zum Abschluss vor der Krippe: " Du bisch nit nur a netts Chrischtkindl, Du bisch ah des schianschte Poppele auf der gânzn Walt!"P.s. Fotos bitte in Originalgröße anschauen!