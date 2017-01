Viele Anzüge beim Neujahrsempfang der Industriellenvereinigung

11.01.2017, 18:56 Uhr

Beim Neujahrsempfang der Industriellenvereinigung (IV) dominierten Männer in klassischen Anzügen, dafür setzten die Frauen farbliche Akzente.

INNENSTADT (sara). Eine schillernde Rede von IV-Präsident Christoph Swarovski, ein grandioses Buffet von DoN, dem offiziellen Caterer des Congress Messe Innsbruck, und das A und O der Tiroler Wirtschaft und Industrie – kein Wunder, dass der Neujahrsempfang der IV so ein beliebtes Event ist. Der Saal Tirol war am 10. Jänner gut besucht, und man konnte bei einem Gläschen Prosecco oder Wein Bekannte treffen und sich in netter Atmosphäre unterhalten. Auch Personen aus der Politik waren dabei, neben vielen Landtagsabgeordneten auch LH Günther Platter, Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, LH-Stellvertreterin Ingrid Felipe, Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann oder Innsbrucks Vize-Bgm. Sonja Pitscheider. Genauso wohnten unter vielen anderen auch Honorarkonsule, Geschäftsführer und Vertreter des Medienbereichs dem Empfang bei. Die Sparte Bildung wurde repräsentiert von Uni-Innsbruck-Rektor Tilmann Märk und UMIT-Hall-Vizerektor Philipp Unterholzner. Man konnte einen "Saal Tirol" voller Tiroler Industrie erleben!

Farbeneinfältige Sache

Was allerdings fehlte, war die Farbenvielfalt in Bezug auf den Dresscode. Es dominierten wegen der hohen Männerquote klassische Anzüge – vorzugsweise in Schwarz mit dunkelblauer Krawatte. Das ließ das Gesamtbild etwas eintönig wirken. Jedoch wurden dank farbenfrohen Blazern wie etwa jenen von Patrizia Zoller-Frischauf (rot) oder Barbara Schwaighofer (pink) farbliche Akzente gesetzt.