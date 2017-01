Vor 40 Jahren in Innsbruck - Robin Keith Wookey sucht diese Familie

31.01.2017, 20:25 Uhr

Innsbruck : Innsbruck & Umgebung | Wie klein doch die Welt geworden ist, räumlich und zeitlich ….. das zeigt die nachstehende Begebenheit, die meine Tochter gerade erlebt.Als Anna Noichl, nun mal gerade 20 Jahre alt, letzten Sommer an der HBLA Kematen maturierte, entschloss sie sich, zuerst einmal die Welt zu bereisen. Bzw. an den Ort zurück zu kehren, an dem sie im Sommer 2014 ihr 3-monatiges Schulpraktikum gemacht hat. Die Rede ist von einer Rinderfarm mitten im Nirgendwo von Australien. Ende August bestieg sie also das Flugzeug und umrundet seither den kleinsten unserer Kontinente. Sie liebt es, Sprache, Land und Leute kennen zu lernen und dies in Fotos fest zu halten. Mal nimmt sie das Angebot eines Couchsurfinganbieters an, mal nutzt sie die Gelegenheit und übernachtet in einem Backpacker Hostel. Doch meist wwooft sie auf Farmen, sprich, sie lebt und arbeitet gegen Kost und Logis auf einem Betrieb. WWOOF steht für world wide opportunities on organic farms ( http://wwoof.net/ ) - eine tolle Möglichkeit, ein Land und seine Bewohner in all seinen Facetten kennen zu lernen. Dank des Internets ist es heute bequem, quasi von daheim aus, alles zu organisieren. Zur Weihnachtszeit gab es endlich mit der damaligen Gastfamilie die große Wiedersehensfreude, die bekanntlich stillste Zeit des Jahres erlebte Anna diesmal mitten im Sommer.

Mitte Jänner zog es sie nun weiter Richtung Süden. Und so ist Anna auf den Betrieb von Robin Keith Wookey gekommen. Und um diesen Robin Keith Wookey geht es in diesem Bericht.Vor 40 Jahren, Mitte der 70-er Jahre, bereiste Robin im Alter von 18 Jahren Europa. Damals war man mit dem Zug unterwegs, eine Bleibe organisierte man sich vor Ort, was recht unkompliziert war. Es war November als Robin in Innsbruck ankam, der Schnee kam früh in diesem Jahr und es war der erste Schnee überhaupt, den Robin in seinem Leben gesehen hatte. Am Bahnhof in Innsbruck fragte er kurzerhand einen jungen Einheimischen, ob dieser nicht eine Übernachtungsmöglichkeit wüsste. So kam es, dass Robin für eine Nacht herzlichst bei dessen Familie aufgenommen wurde. Die Namen hat er längst vergessen, auch den genauen Ort, wo die Familie ihre Pension gehabt hatte.Als Robin nun erfuhr, aus welcher Ecke der Welt Anna kommt, erinnerte er sich wieder an diesen besonderen Tag mitten in Tirol. Der Wunsch, diese herzliche Familie wieder zu finden, ist erwacht. So ist das einzige Foto dieses Tages schnell und bequem mittels WhatsApp zu mir gekommen. Es zeigt den jungen Mann, den Robin am Bahnhof angesprochen hat, die Vermieterin und zwei weitere junge Frauen. Sie stehen am Balkon oder auf der Terrasse ihres Hauses, ein Schäferhund sitzt bei ihnen. Im Hintergrund sieht man einen steilen, bewaldeten Berghang, wo das wohl ist? Angeblich in der Nähe von Innsbruck. Die Personen werden inzwischen wohl auch zwischen 60 und 99 Jahre alt sein.Erkennt jemand die eine oder andere Person auf dem Foto? Herr Wookey würde sich sehr darüber freuen, wenn ein Kontakt zustande käme. Einfach nur, um Hallo zu sagen und um sich gemeinsam an die Zeit von damals zu erinnern. Man kann sich gerne direkt an Herrn Wookey wenden, ich denke, es wäre eine nette Überraschung für ihn. Ein kurzes Mail, vorzugsweise in englischer Sprache, würde genügen: wookee12000@gmail.com . Selbstverständlich würde auch ich den Kontakt zu seinem Betrieb mitten in Australien herstellen (ingrid.bistan@gmx.at).